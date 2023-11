Qui Mazzola. Argilli: "Impegni troppo ravvicinati. Non abbiamo retto»

Il Mazzola, mercoledì, è caduto sul campo dell’Audax Rufina. "E’ stato un passo indietro – ha commentato il tecnico Stefano Argilli –, ma condizionato dal doppio impegno. Avevamo già visto che una squadra come la nostra ha bisogno di stare bene per giocare e tenere il possesso palla. Noi non abbiamo una forma strepitosa e in tre giorni non ce l’abbiamo fatta; da considerare anche le assenze, vuoi per le squalifiche, vuoi perché qualche ragazzo, come il capitano, lavora. Alcuni hanno dovuto saltare la scuola. Il turno infrasettimanale, in questa categoria non ha senso. È deleterio. Questo non giustifica il risultato: volevamo fare la nostra partita, di qualità, ma non ci siamo riusciti; non abbiamo retto il confronto fisico con un’avversaria che sprizza energia. L’abbiamo tenuta aperta fino alla fine, stavolta non siamo riusciti a raddrizzarla". "L’Eccellenza non è un campionato professionistico, non sopporta impegni ravvicinati – ha aggiunto il mister –, un doppio, o doppio doppio turno come è successo. E aggiungo che tra tre giorni affronteremo la Colligiana: loro mercoledì hanno riposato, noi abbiamo giocato allo stremo due battaglie. Per una società di Eccellenza è difficile reggere questi ritmi".