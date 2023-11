Qui Mazzola. Argilli: "Potevamo fare tanti altri gol»

E’ tornato al successo, il Mazzola, grazie al gol di Niccolò Nassi che ha steso la Baldaccio Bruni. "Abbiamo giocato un’ottima partita, un bellissimo primo tempo, travolgente – ha affermato il tecnico Stefano Argilli –. E’ finita 1-0 ma potevamo realizzare tanti altri gol. Nel secondo siamo calati un po’ perché avevamo speso tanto per arrivare al vantaggio: la Baldaccio è una squadra che non molla mai e ci ha fatto soffrire fino alla fine. Non avendo chiuso prima abbiamo dovuto stringere i denti fino all’ultimo secondo".

Parola allora al match winner. "Sono felice per la vittoria, per i compagni – ha detto Nassi –. E’ stato un gran gol: è arrivata questa palla sul secondo palo, ho staccato, ho preso il tempo e per fortuna è entrata. Mi aspettavo una nostra reazione dopo gli ultimi due ko: ho molta fiducia nella squadra, ci alleniamo sempre a mille". "Qua al Mazzola mi sento praticamente a casa – ha chiuso – e anche gli infortuni sembrano messi da parte. Sto bene e spero si veda anche in campo".