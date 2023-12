Qui Mazzola. Argilli senza paura: "Mettiamocela tutta. Speriamo che sia la giornata perfetta»

E’ pieno di ex Siena, il Mazzola. A partire dal tecnico Stefano Argilli (nella foto). "Ci aspetta una partita difficile come minimo – dice –. Ci aspetta la capolista che non ha mai perso; ce la vogliamo giocare: si parte dallo 0-0, stiamo bene, i ragazzi sono tutti a disposizione. Scenderemo in campo per tentare l’impresa, inutile gestire; il nostro modo di giocare è sempre lo stesso, proveremo a metterlo in campo anche oggi, sperando che sia la giornata perfetta. Lo stadio di Colle, poi, può esaltare anche le nostre qualità". Presente e passato. "Io sono adulto, loro sono ragazzi e vorranno provare emozioni forti – commenta Argilli –. Bello che siano in una squadra di Siena, dall’altra mi sarebbe piaciuto vederli di più nella prima squadra della Robur. Hagbe l’ho preso dallo Staggia che era un bambino, Morosi dal San Donato Tavarnelle". "Il mio passato – chiude –, è ancora più denso, sono contento di quanto fatto da giocatore e orgoglioso del lavoro svolto nel settore giovanile".