Qui Mazzola. Capitan Fabbrini:: "Il risultato lascia l’amaro in bocca»

E’ finita 0-0 al Manni, la partita tra la Colligiana e il Mazzola. Per i biancocelesti, il pareggio va un po’ stretto. "Siamo venuti fuori nel secondo tempo – ha commentato il capitano Piero Fabbrini –, qualcosa in più abbiamo prodotto, in due occasioni è stato bravo il loro portiere. Peccato: ci resta un po’ l’amaro in bocca, per non aver portato il risultato pieno a casa dopo una partita ben giocata, in un campo che secondo me ha penalizzato tutte e due le squadre. Su questo terreno è difficile giocare a calcio". "E’ stata una prestazione da squadra – ha proseguito Fabbrini –, cosa che l’anno scorso era talvolta venuta meno. In questo girone di ritorno stiamo dimostrando di essere più coesi: nelle condizioni difficili emergono i nostri valori". Domenica il Mazzola ospiterà il Signa, seconda forza del girone. "Nei prossimi 90 minuti ci giochiamo tanto – ha chiuso il capitano biancoceleste –, sarà una partita fondamentale nella lotta play off. Loro stanno facendo davvero molto bene, sono probabilmente la rivelazione di questo campionato. Il loro successo per 2-0 sulla Castiglionese è tato forse il risultato più sorprendente dell’ultimo turno. Mi immagino una bella partita in cui noi dovremo tenere il passo".