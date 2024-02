Qui Mazzola. Il risveglio dopo la cinquina a Scandicci. Argilli: "Ma non ci dobbiamo abbattere»

Un ko pesante (5-1) quello subìto dal Mazzola a Scandicci. I biancocelesti, però, sono già pronti a ripartire. "Abbiamo giocato una buona mezz’ora – ha sottolineato il tecnico Stefano Argilli –. E la partita è durata anche più di un tempo, sul 2-1 abbiamo avuto occasioni per pareggiare. Ma la squadra avversaria ci ha messo tanto, tanto in difficoltà, sugli esterni ci hanno saltato diverse volte, mettendo palla dentro, e in area di rigore sono molto bravi. Abbiamo preso una bella scoppola, abbiamo perso meritatamente. Speriamo che ci serva: dobbiamo far diventare questa sconfitta la benzina per la prossima settimana. Dovremo puntare sulla voglia di riscatto e di correggere gli errori".

"La mia esperienza mi dice che dobbiamo tenere la schiena dritta – ha aggiunto – non siamo una pessima squadra, non siamo una squadra di fenomeni, ma abbiamo qualità nel gioco e ritmo. Lo Scandicci è stato bravo a chiuderci tutti gli spazi, ripartendo con gamba e usando il vantaggio del punteggio per farci male".

Nessun dramma. "Una partita persa, dopo il periodo intenso che abbiamo passato, contro un avversario forte, ci sta – ha affermato Argilli –. Mi dispiace è che ho dovuto operare quattro cambi, di cui due nel primo tempo, per infortunio e questo può avere conseguenze. È il frutto del super lavoro di gennaio, paghiamo il conto per le tantissime partite giocate".