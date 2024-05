Qui Mazzola. Manganiello è il nuovo direttore sportivo: "In linea con le ambizioni della società»

Dopo la separazione da Roberto Pierangioli, il Mazzola ha scelto il suo nuovo direttore sportivo: si tratta di Marco Manganiello. "Già molto esperto nel suo ruolo – fa sapere la società biancoceleste –, Marco ha lavorato per Gambassi, Porta Romana, Poggibonsi, Castelfiorentino e Certaldo, collezionando ottimi campionati coronati dalla vittoria della scorsa edizione della Coppa Italia Eccellenza Toscana". "Sono onorato di essere approdato in questa realtà – le prime parole di Manganiello –, dopo gli ultimi quattro anni a Certaldo avevo bisogno di nuovi stimoli. Il Mazzola mi ha cercato e voluto, l’ambizione e le idee sono concordi, è bastato questo per dire sì. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente Antonello Pianigiani e la società per l’opportunità".

"La società solida, ambiziosa e un ottimo settore giovanile – ha aggiunto –, sono gli ingredienti fondamentali. Metterò a disposizione la mia esperienza e la mia passione per raggiungere gli obiettivi". Nel curriculum del ds tanto girone A.

"Pur avendo militato spesso nell’altro raggruppamento ho partecipato al B nelle positive esperienze con Porta Romana e Poggibonsi. Mi aspetto una stagione tosta, con squadre blasonate e attrezzate che lotteranno per i vertici. Sono già al lavoro per trovare persone compatibili con il progetto che vogliamo portare avanti".