Qui Mazzola. Mister Argilli:: "Molta amarezza per il risultato»

Un "boccone amaro" da digerire, per il Mazzola, il ko con il Terranuova Traiana. "Abbiamo giocato una buona partita, un ottimo secondo tempo – ha affermato il tecnico Stefano Argilli –, non siamo riusciti a passare, nonostante le occasioni create, e poi abbiamo preso gol. A livello di risultato c’è amarezza, ma per il resto non posso dire niente ai ragazzi che si sono sacrificati, a partire dagli attaccanti". Sullo 0-0 l’arbitro non ha concesso un evidente rigore. "Dispiace – ha commentato il mister –. Siamo stati composti ed educati nella protesta, non ci siamo fatti travolgere dalla rabbia, ma non abbiamo ricavato niente. Il nostro atteggiamento è stato come sempre impeccabile, ma non l’ho trovato negli altri. Sembra che fare pressione possa pagare. In queste giornate fai fatica a morderti la lingua, ma lo faremo". "Ci è stato chiesto di essere composti, di non protestare – ha aggiunto – e vorremo vedere questo comportamento anche negli altri. Vale la pena essere rispettosi?". Domani l’Asta. "Ho chiesto alla squadra di pensarci da subito – ha chiuso Argilli –, perché quando ci sono i turni infrasettimanali, la parte extra campo è molto importante. Come lo è recuperare. Dispiace aver speso tanto e non aver raccolto niente".