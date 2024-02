Qui Mazzola. Nassi e De Luca sono infirtunati. Baroni in gruppo

Dopo la sconfitta rimediata sul campo dello Scandicci, il Mazzola vuole subito rimettersi in corsa. Ripresa martedì la preparazione, riflettori puntati sugli infortunati: la situazione non è delle migliori, ma dall’infermeria è arrivata anche qualche buona notizia; Nassi, alle prese con il problema muscolare accusato domenica, dovrà stare fermo almeno dieci giorni, mentre De Luca necessita di esami approfonditi alla spalla (sublussazione). Per quanto riguarda Pierangioli, anche lui uscito dal campo nel corso del primo tempo a Scandicci, è ‘solo’ lievemente affaticato e domenica dovrebbe essere a disposizione di mister Argilli.

Baroni, infine, si è allenato regolarmente con i compagni. I biancocelesti, domenica, nell’ottava giornata di ritorno, ospiteranno al Ceccarelli la Rondinella Marzocco, reduce dal successo sulla Castiglionese.