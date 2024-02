Qui Mazzola. Per i biancocelesti c’è l’ostico Signa. Fabbrini squalificato

Sarà un bel banco di prova, per il Mazzola, la partita in programma domenica (fischio di inizio alle 14,30): i biancocelesti ospiteranno il Signa, seconda forza del girone, 48 punti all’attivo (14 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte) e in serie positiva da dodici giornate. La squadra di Argilli vuole tentare il colpaccio, fermare la corsa dei ragazzi di Scardigli, con l’obiettivo di tenersi stretti i play off. Il pareggio a reti bianchi con la Colligiana ha lasciato un po’ l’amaro in bocca, per le occasioni create e non sfruttate nel corso del secondo tempo: "E’ mancata la ciliegina sulla torta" le parole dell’allenatore biancoceleste. A frenare la corsa del Signa, il Mazzola, domenica, dovrà provarci senza il suo capitano: Piero Fabbrini, già nell’elenco dei diffidati, ha rimediato un’ammonizione domenica allo stadio Manni e dovrà fermarsi causa squalifica (una giornata). Le buone notizie, per mister Stefano Argilli, potrebbero, il condizionale è d’obbligo, arrivare dall’infermeria: Nassi potrebbe infatti tornare abile e arruolabile: la sua disponibilità sarà comunque valutata dallo staff medico.