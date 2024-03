Qui Mazzola. Per la squadra di Argilli pausa più lunga. Alla ripresa possibile il brivido ‘Franchi’

E’ terminata anche la seconda settimana senza calcio giocato. Le varie squadre hanno comunque continuato ad allenarsi, per farsi trovare pronte alla ripresa del campionato, il prossimo fine settimana. Per il Mazzola, però, la pausa durerà una settimana in più visto che i biancocelesti dovranno osservare il turno di riposo proprio alla riapertura. La squadra di Argilli ha chiuso la settimana con una amichevole con la Juniores, a ranghi misti, vinta dai neri per 5-1. Il prossimo impegno del Mazzola sarà in casa con la Nuova Foiano, mentre la settimana successiva Fabbrini e compagni potrebbero togliersi la soddisfazione di giocare allo stadio Franchi: l’amministrazione comunale sta lavorando per consegnare le chiavi del vecchio Rastrello al Siena Fc, per l’ultima partita casalinga dei bianconeri. Il Mazzola sarebbe, nel caso, l’unica formazione a scendere in campo all’ombra di San Domenico in questa stagione. Il campionato dei ragazzi di Argilli terminerà in casa con la Fortis Juventus.