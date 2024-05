Qui Mazzola. Pianigiani cerca il dopo Pierangioli: "Presto l’annuncio»

"Ho parlato in questi giorni con almeno 4-5 figure e spero entro il fine settimana di poter annunciare il nuovo direttore": a dirlo il presidente del Mazzola, Antonello Pianigiani, dopo la separazione da Roberto Pierangioli. "Sto notando – ha affermato ad Almanacco – che tutti verrebbero volentieri e questo mi fa immensamente piacere: vuol dire che siamo riconosciuti come seri e che abbiamo lavorato bene in questi anni". Sul futuro di Argilli. "Ho parlato con Stefano, mi ha dato la sua disponibilità di massima a restare. Chiaramente ne parleremo insieme al nuovo ds: vediamo se anche lui sarà della stessa idea di tenerlo". L’obiettivo del Mazzola, per l’anno prossimo, sono i play off. "Assolutamente sì – ha affermato Pianigiani –. Ci puntavamo già in questa stagione: pensavamo di aver costruito la squadra giusta, anche con investimenti a metà anno, ma abbiamo fallito. Ripartiremo dall’organico di questa stagione, buono. Non penso sia il caso di stravolgerlo, ma di migliorarlo qua e là".