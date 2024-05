Qui Mazzola. Tutto l’entusiasmo di Ghizzani : "Orgoglioso di tornare a Siena»

Il Mazzola ha scelto: sarà Marco Ghizzani a sostituire Stefano Argilli sulla panchina biancoceleste. Calciatore della Robur dal 1997 al 2000, con tanto di promozione in Serie B (e rete nel 2-0 contro il Sandonà) e Supercoppa di C nel curriculum, Ghizzani, una volta attaccate le scarpette al chiodo ha allenato, tra le altre, il Poggibonsi e la Colligiana.

"L’accordo con il Mazzola – ha raccontato Ghizzani – è stato quasi una coincidenza. Dopo la lunga esperienza con il San Donato Tavarnelle sto seguendo alcuni corsi di formazione perché amo il calcio a tutto tondo e, tramite il direttore sportivo Manganiello (arrivato in biancoceleste al posto di Pierangioli ndr) il mio nome è giunto all’orecchio di Antonello Pianigiani. Il presidente mi ha telefonato per propormi questa opportunità, ci siamo dati due o tre giorni di tempo per riflettere e alla fine ci siamo stretti la mano".

"Con il drettore ci conosciamo da tanti anni – ha aggiunto il neo tecnico del Mazzola –. Siamo dello stesso paese perciò siamo cresciuti praticamente insieme. Questi giorni sono stati caldissimi e frenetici, ci siamo rapportati più volte nell’arco delle 24 ore. Sono dell’idea che il binomio allenatore-diesse deve essere un valore aggiunto per condurre campionati di buon livello".

E allora che campionato si aspetta Marco Ghizzani per la prossima stagione alla guida del Mazzola? L’obiettivo, già dichiarato, del presidente, è la conquita dei play off, sfumati in questa stagione "Nella mia esperienza di calciatore ho militato dall’Eccellenza fino alla C1 – le sue parole –: questa categoria, secondo me, sta tornando ai livelli dei primi anni novanta, una competizione tosta e difficile. Scopriremo strada facendo cosa ci riserverà l’annata, noi vogliamo essere tra i protagonisti delle zone nobili della classifica".

Il neo allenatore biancoceleste è arrivato spesso alle porte della città, adesso è di nuovo ‘ufficialmente’ a Siena. "Sono orgoglioso di tornare in questa città dove ho lasciato legami affettivi, amici e tanti bellissimi ricordi – ha chiuso Ghizzani –. Parlando con alcuni di loro, dopo la chiamata di Antonello Pianigiani, mi sono detto che dovevo imboccare assolutamente questa strada, che la scelta giusta fosse tornare qua e allenare il Mazzola. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per questo progetto".