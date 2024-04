Qui Montefano. Bonacci: "Lotteremo fino all’ultimo turno»

"Non siamo presuntuosi e la sconfitta a Civitanova era una possibilità da mettere in preventivo, ma la battuta d’arresto non è stata subito di facile assorbimento". È quanto dice Stefano Bonacci, presidente del Montefano, dopo la sconfitta che è costata la testa della classifica a favore dei rossoblù. "I ragazzi – aggiunge – erano giù martedì alla ripresa degli allenamenti, ma ora è ritornato lo spirito battagliero di sempre. Il rammarico più grande è non avere dato soddisfazione ai tantissimi tifosi al seguito, loro devono stare tranquilli sapendo che una gara si può sbagliare, ma lotteremo fino alla fine per i nostri colori". C’è da voltare pagina perché domenica ci sarà l’Azzurra Colli, una formazione alla ricerca di punti salvezza e quindi un avversario da affrontare con la massima attenzione e concentrazione perché i viola troveranno una squadra che ha motivazioni da vendere. "Ci aspetta una gara importante quanto quella passata. Noi dobbiamo fare in modo di ritrovarci per non lasciare nulla di intentato qualora la leader dovesse sbagliare un colpo". Adesso il Montefano non è più padrone del suo destino. "È così, dobbiamo cercare di fare il massimo sperando che ciò sia sufficiente quando sarà terminato il campionato". C’è anche da dire che per la prima volta il Montefano si è trovato a giocare una gara così importante in uno stadio con tantissima gente sugli spalti. "Non abbiamo fatto una partita perfetta mentre loro hanno giocato bene, noi non siamo riusciti a mettere in pratica quanto avevamo in testa. Ritengo che simili momenti costituiscano degli step di crescita. In certe gare è necessaria l’esperienza che è anche fare tesoro degli errori". Ciò non toglie nulla allo splendido cammino della formazione allenata da Nico Mariani. "Mai – conclude il presidente Bonacci – avrei pensato che ci saremmo trovati a giocare una gara così importante, per la testa della classifica".