Qui Pianese. Cangi dà garanzie:: "Noi non vogliamo fare la comparsa»

La Pianese guarda alla prossima stagione. Francesco Cangi guarda alla prossima stagione, in Serie D. "Ripartiremo da me e da Fabio Prosperi alla guida tecnica – ha spiegato il ds –. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e il mister merita di ripartire da una categoria superiore, per mettersi in mostra e far vedere le sue idee anche in un campionato professionistico". Sulla squadra. "Dovremo sederci con i ragazzi – ha detto Cangi –: penso 8-9 di mantenerli e di integrarli con dei giovani e con dei calciatori anche più esperti. Ripartiamo da una base importante, con il piede giusto e con l’entusiasmo giusto. Vogliamo allestire una squadra che non sia una comparsa, come desidera la società. Maurizio Sani è un presidente di quelli di una volta. Fa calcio per passione, perché si diverte, gli piace il pallone, gli piace la Pianese e gli piace la città. Ha un’azienda importante, che non ha bisogno di presentazioni. Mi lascia lavorare, pur essendo sempre a stretto contatto".