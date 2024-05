Qui Pianese. La scelta è fatta. Mister Prosperi sarà confermato

Manca l’ufficialità, ma è solo un dettaglio: Fabio Prosperi allenerà la Pianese in C. "Siamo attesi da un campionato estremamente impegnativo – dice il mister –. Da giocatore lo conosco bene, nelle vesti di allenatore no, perché l’ho fatto per pochissimo tempo a Taranto, da giovanissimo, non avevo neanche il patentino. Mi aspetto un torneo difficile, da paura, basti guardare le squadre di ogni girone. Per le neopromosse, intente a salvarsi, serviranno lavoro, voglia e corsa". Prosperi si troverà davanti, con tutta probabilità, il Pescara, squadra della città in cui è nato e di cui è stato bandiera il padre Edmondo. "Dovesse accadere sarà un’emozione particolare – ha affermato –. Mio papà ha fatto a Pescara lo stesso percorso che io ho fatto a Taranto. Non ho mai esordito in prima squadra, ma sono comunque legato a quei colori, come a quelli del Taranto". Tanti i giovani che Prosperi ha valorizzato, da De Fazio a Ledonne, da Mignani a Remy, a Morgantini, a De Martino. "Il calcio è dei giovani – ha spiegato il mister –, poi è normale ci vogliano anche i vecchietti: Gagliardi e Simeoni sono stati meravigliosi. Se un giovane ha qualità e dà tutto con me ha possibilità. Rimarranno in C? Meriterebbero tutti una chance, ma ci sono tanti fattori in gioco".