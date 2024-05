Qui pianese. Sani: "È tornata la gente allo stadio»

La cavalcata trionfale che ha condotto la Pianese in Serie C non è ancora terminata: i bianconeri sono attesi dalla poule scudetto che inizierà domenica, al Comunale, contro il Campobasso (vincento giocheranno a Carpi domenica 19, in caso di pareggio o sconfitta, affronteranno gli emiliani, sempre in trasferta, mercoledì 15). Comunque vada, per le zebrette, è festa grande; lo è per il ‘presidentissimo’ Maurizio Sani. "Lo scorso anno, alla cena degli sponsor, ero sicuro che il campionato l’avremmo vinto – ha spiegato – ma la certezza che sarebbe successo l’ho avuta dopo la vittoria di San Donato. Abbiamo avuto il merito di avere riportato la gente allo stadio e abbiamo fatto incassi: certe cose ci succedevano quando incontravamo le squadre di serie A...". "Non ho avuto la soddisfazione di vedere la squadra a Seravezza – ha aggiunto –, ma seguivo la partita. Ora c’è da preparare la Serie C e sappiamo che sarà un sacrificio".