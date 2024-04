Qui Pietrasanta. Distacco invariato. Furia Della Bona

lampo meridien

LAMPO MERIDIEN: Tirabasso, Boghean (21’ st Fattorini), Simi, Mazzanti, Massaro, Del Sorbo, Di Vito, Vettori (10’ pt Aquilante, 41’ st A. D’Angelo), Pirone (35’ st Bonni), Maiorana, Chianese (27’ st Dingozi). (A disposizione: Bartolozzi, Fanani, Calandra, Del Fa). All. Federico Magrini.

PIETRASANTA: Citti, Bonuccelli (1’ st Tragni), Laucci, Da Prato, Genovali, S. Ceciarini, Szabo, Ghelardoni (41’ st Falorni), Mengali, Tosi (1’ st Mancini), Belli (1’ st J. Salini). (A disposizione: Mariani, Biasci, Bondielli, Lorieri, Pinelli). All. Giuseppe Della Bona.

Arbitro: Giovanni Macca di Pisa (assistenti di linea Clara De Matteis di Empoli e Francesco Ballarino di Firenze).

Reti: 30’ pt Del Sorbo (L); 16’ st Mancini (P).

Note: ammoniti Vettori (L), Laucci (P), Mengali (P) e Aquilante (L); recupero 2’ pt e 4’ st.

LAMPORECCHIO – Pareggio con tante recriminazioni da parte del Pietrasanta quello ottenuto ai “Giardinetti“ contro la Lampo Meridien. "C’è poco da stare a commentare – attacca il tecnico dei versiliesi Giuseppe Della Bona – non ci hanno dato due rigori che gridano vendetta. Così diventa difficile anche solo provare ad insediare la vetta del Viareggio... e non dico altro". Gli episodi “incriminati“ sono entrambi su Szabo, steso in area subito al 10’ del primo tempo e poi nella ripresa, con l’arbitro pisano Macca che in entrambe le circostanze ha lasciato proseguire il gioco, senza ravvisare irregolarità. A onor del vero va detto che forse ci poteva stare pure un cartellino rosso a Mengali del Pietrasanta subito in avvio per brutto fallo sul suo ex compagno Vettori (poi immediatamente sostituito).

Il match alla mezz’ora lo ha sbloccato il difensore Del Sorbo su corner (con dormita di Bonuccelli) ma il Pietrasanta, che aveva iniziato sì col solito modulo 3-5-2 ma con novità nell’undici iniziale (in attacco ha giocato Szabo in coppia con Mengali dal primo minuto), è stato bravo a rimontare anche grazie ai cambi. Della Bona ne ha fatti addirittura tre già all’intervallo con cambio tattico passando al 3-4-3. E Mancini ha pareggiato a modo suo, con gran gol, partendo da sinistra e incrociando col destro sul secondo palo.