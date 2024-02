Qui Pietrasanta. Un Falorni da impazzire!. Grande tripletta d’autore per far volare alti i Blues

In Versilia le squadre del momento a livello di strisce utili aperte sono tre di quelle che hanno cambiato guida tecnica a stagione in corso: il Real Forte Querceta di Francesco Buglio in Serie D (7 risultati utili consecutivi con 13 punti fatti), il Camaiore di Pietro Cristiani in Eccellenza (reduce da 4 gare di fila senza prender gol e capace di fare 25 punti nelle 14 gare col tecnico subentrato) e soprattutto il Pietrasanta di Giuseppe Della Bona in Promozione (che viene da 5 vittorie di seguito avendo fatto 17 punti nelle 7 gare sotto la gestione dell’ancora imbattuto allenatore massese). E proprio nel club biancoceleste (che ha fatto 8 risultati utili consecutivi con 20 punti fatti, considerata anche la vittoria pre-esonero di Massimiliano Bucci) spicca come "uomo-copertina" del momento il goleador viareggino classe ’98 Aurelio Falorni che ha piantato una tripletta nel 3-2 di sabato col San Piero a Sieve salendo così a quota 10 centri stagionali (di cui 9 in campionato). Falorni era partito diverse volte fuori dall’undici iniziale ultimamente, con la coppia d’attacco Mengali-Pinelli che sembrava la prescelta nel 3-5-2 di Della Bona, ma poi è tornato di prepotenza decisivo nelle ultime due gare dato che aveva segnato lui il gol-partita nel 2-1 contro il Pieve Fosciana di mercoledì scorso nel turno infrasettimanale. E poi sabato si è portato il pallone a casa.

Aurelio, la tripletta non capita tutti i giorni?

"Io cerco di farmi trovare pronto e quando sono in campo dò sempre il 100%. Poi capitano giornate così dove va tutto bene e altre meno".

Avrà ringraziato il suo compagno Raul Szabo che le ha fornito due assist?

"Sì, Raul è fortissimo. Va troppo veloce... sicché delle volte nemmeno lo vedo (ride, ndr)".

Nonostante le 3 partite in 8 giorni questo Pietrasanta continua a macinar vittorie.

"C’era stanchezza ma la forza di questa squadra è che ci sono tante alternative in rosa. Qui andiamo tutti a cento all’ora e quando chi è in campo non ce la fa più... chi entra al suo posto ha tanto da dare e si fa sempre trovare pronto".