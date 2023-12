Qui Ponsacco, parla Bozzi. "I ragazzi sanno tutto. Saranno determinati»

Il calendario del campionato che ha piazzato i Mobileri all’ultima giornata del girone d’andata a Cenaia ha ben profetizzato la classifica dei rossoblu. Dopo l’undicesima sconfitta del campionato la sesta fra le mura di casa il bilancio dei Mobilieri Ponsacco è l’ultimo posto della classifica con sette punti ed oggi allo stadio Pennati-Favili affrontano i verdi arancio del Cenaia. I Mobilieri condividono con gli avversari diversi accostamenti: la zona retrocessione (il Cenaia con il RF Querceta è penultimo con otto punti) inoltre anche i rossoblu hanno cambiato il tecnico (Bozzi per Caramelli all’ottava giornata) e a rendere la gara più avvincente il match ci saranno due ex niente affatto marginali. Tommaso Borselli e il ponsacchino Andrea Ferretti già rossoblu nella stagione 2015/16.

Il Ponsacco, nella recente sfida casalinga contro il Figline perduta col minimo scarto, dopo una brillante prima frazione, ha fatto un passo indietro concedendo agli avversari quel minimo di spazio in più pagato a caro prezzo e gravato anche con la doppia espulsione di Matteoli e Grea, che salteranno la gara odierna. Tegola non indifferente per i Mobilieri che saranno privi anche di Bardini che ammonito ha raggiunto il limite per il fermo di un turno e anche Regoli non farà parte della gara perché infortunato. Sarà un Ponsacco nuova formula. Il mercato per l’ingaggio di nuovi giocatori si chiude il 22 dicembre e per ora il Ponsacco può contare solo sull’arrivo di Borselli anche se non è detto che nell’ultime ore di ieri, dopo la rinuncia di Gurini passato all Sanmaurese, ci sia un ultimissimo colpo. Conciso il commento di mister Bozzi nella rifinitura di ieri: "I ragazzi sanno come affrontare questa gara saranno determinati nel contendere il risultato".

Luciano Lombardi