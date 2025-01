Qui Prato. Mariotti ritrova la punta Barbuti e sogna Traorè

Serviva vincere e il Prato lo ha fatto, grazie ad un secondo tempo dominato. Battuta 2-0 la Sammaurese in occasione della ventesima giornata del girone D di serie D e interrotta la striscia negativa di due sconfitte, adesso i biancazzurri possono guardare con più fiducia alla corsa alla salvezza diretta. Strappando il successo contro i giallorossi e grazie ai risultati arrivati dagli altri campi, i lanieri sono saliti all’ottavo posto della graduatoria e hanno portato a quattro punti il vantaggio sulla zona playout (25 contro i 21 di Corticella e San Marino). Vietato rilassarsi però, perché all’orizzonte c’è un altro scontro importante, visto che domenica si presenterà allo stadio Lungobisenzio il Sasso Marconi, che in classifica insegue Remedi e compagni ad appena una lunghezza di distanza. La squadra di mister Marco Mariotti comincerà a preparare l’impegno oggi.

Alla ripresa degli allenamenti, come dichiarato dall’allenatore romano, dovrebbe rientrare in gruppo Riccardo Barbuti, completamente recuperato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori contro Ravenna, Lentigione e Sammaurese. Vedremo se l’attaccante biancazzurro sarà immediatamente pronto a vestire una maglia da titolare in avanti. Intanto, durante questa settimana è attesa la rescissione contrattuale del difensore Emanuele Matteucci, che come noto ha chiesto di essere liberato dal club, e l’arrivo di uno, se non due nuovi elementi. Mariotti è stato chiaro sul mercato: "Vorrei qualche giovane di prospettiva. Magari un centrocampista, un attaccante e anche un Under in più. Poi recuperiamo tutti e allora ci divertiamo". Uno dei nomi accostati ai lanieri è quello di Banyi Sangaré Traoré, che Mariotti e il direttore sportivo Francesco Virdis hanno avuto all’Albenga. Albenga che il classe 2006, di ruolo terzino, ha salutato rescindendo il contratto. Su di lui la concorrenza è folta: "In serie D non c’è nessuna società che non lo vorrebbe". Il Prato proverà a bruciare la folta concorrenza.

Francesco Bocchini