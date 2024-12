Qui Prato. "Risaliamo la china, poi ci divertiremo»

Dopo lo 0-0 in trasferta sul campo del Cittadella Vis Modena, in casa Prato si guarda al bicchiere mezzo pieno. "Sono moderatamente soddisfatto. Ho visto una squadra solida, che non ha concesso praticamente niente agli avversari, anche se in attacco non abbiamo costruito chissà quali palle gol - sono state le parole pronunciate dal tecnico biancazzurro, Marco Mariotti, dopo la gara dello stadio Allegretti - Se guardiamo la classifica in questo momento saremmo addirittura fuori dalla zona playout. Stiamo un po’ risalendo la china e domenica dovremo fare una grande partita cercando di battere il Corticella. Sarà fondamentale avere la mentalità giusta e la voglia di essere disposti a soffrire per 90 minuti. Una volta usciti da questa situazione di difficoltà, allora sono certo che ci divertiremo e ci toglieremo delle soddisfazioni".

Insomma, la testa va già al prossimo appuntamento. In occasione della 15ª giornata del girone D di serie D, i lanieri ospiteranno il Corticella in un vero e proprio scontro diretto da non sbagliare. Già, perché Remedi e compagni occupano il 15esimo posto della graduatoria, ad una sola lunghezza di distanza proprio dalla compagine emiliana allenata da Michele Nesi. In caso di successo, il Prato non solo darebbe continuità agli ultimi risultati, ma proseguirebbe nella sua risalita in classifica, mettendosi così alle spalle il periodo peggiore. Intanto, in questa settimana sono attese altre novità sul fronte mercato. Come annunciato da mister Mariotti, la società è al lavoro per assicurarsi una punta e due classe 2004, di cui un centrocampista, alla luce della partenza di Roberto Marino e dell’infortunio capitato a Roberto Scarafoni, out fino a gennaio. A proposito di problemi fisici, saranno da valutare in ottica Corticella le condizioni di Gabriel Preci, uscito nel secondo tempo della sfida con il Cittadella Vis Modena a causa di un risentimento muscolare. E’ recuperato invece Edoardo Giusti, che già da oggi dovrebbe riprendere ad allenarsi assieme al resto del gruppo biancazzurro.

Francesco Bocchini