Qui Renate Ultime speranze col Trento

C’è ancora una residua speranza di acciuffare i playoff per il Renate ma bisogna vincere a Trento e sperare che le varie Virtus Verona, Pro Patria e AlbinoLeffe non facciano lo stesso nei rispettivi impegni. Visto il momento ancora tendente al nero non sappiamo in quanti ci credano in casa nerazzurra, ma è d’obbligo provarci anche perché se da una parte è vero che il Trento prima del ko dello scorso weekend col Vicenza non perdeva da nove turni, bisogna anche dire che nella prima parte del girone di ritorno i padroni di casa al Briamasco hanno perso tre volte e in generale il cammino davanti ai propri tifosi non è così esaltante.

Ma dall’altra parte c’è un Renate che pare avere esaurito da tempo energie fisiche e nervose e che la salvezza raggiunta con un turno d’anticipo sabato scorso perdendo di nuovo e malamente in casa con la Giana sia già un premio più che adeguato alla stagione disputata. Saremo a vedere cosa accadrà questo pomeriggio alle 16.30 con Pavanel che dovrà fare a meno in difesa dello squalificato Auriletto che salta l’ultimo turno dopo il rosso rimediato otto giorni fa nel primo tempo della gara contro l’undici di Gorgonzola. Se il tecnico dovesse riproporre la difesa a tre, assieme ad Alcibiade al centro e Possenti a sinistra, il candidato numero uno a sostituirlo sarebbe Bosisio. Nelle ultimissime uscite si è visto in campo il 3-4-2-1. A centrocampo sugli esterni agirebbero Anghileri e D’Orsi, in mezzo c’è un po’ meno scelta, Baldassin è assente, resta la coppia Currarino-Vassallo mentre davanti dovrebbe confermare Paudice e Sorrentino con Bocalon perno centrale. Tutto ciò al netto delle dichiarazioni dello stesso Pavanel dopo il ko con la Giana dove si faceva riferimento a una sorta di turn-over in vista di Trento con tanto spazio ai giovani o a chi ha giocato meno in questo scampolo di stagione. Si gioca alle 16.30 e la gara sarà trasmessa sul canale 256 di Sky Calcio e in streaming su Now. Dirige l’incontro il signor Restaldo di Ivrea.

Formazione quasi tipo per i locali che alla vigilia di questo ultimo turno di stagione regolare sono al decimo posto, disputerebbero i playoff ma solo tre punti oggi glielo permetterebbero senza attendere i risultati delle altre.