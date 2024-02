Qui Rondinella Marzocco. Rinnovato lo stadio. I biancorossi ora tornano a casa

Da una parte il Siena, costretto a cercare ospitalità. Dall’altra la Rondinella che, club di quartiere, tra qualche settimana, inaugurerà il rinnovato impianto sportivo di Ponte a Greve. "Dopo i lavori di ristrutturazione, con un investimento di oltre 1,3 milioni di euro – spiega il club biancorosso –, la Rondinella Marzocco è pronta per tornare nella sua casa, un momento molto atteso dalla comunità di dirigenti, giocatori, giocatrici, allenatori e famiglie, ma anche un importante novità per la città e per il quartiere. L’impianto, oltre al campo centrale con il rinnovato manto in erba sintetica, può contare su campi da calcetto, centro padel, ristorante e bar, oltre alla sede della società. Il nuovo centro biancorosso è un elemento fondamentale anche per gli obiettivi di crescita sportiva della società che punta nei prossimi anni a salire ulteriormente di categoria e ad ampliare il lavoro sul settore giovanile, maschile che femminile". La nuova governance societaria, i progetti e le attività per il 2024 sono state presentate nella sala stampa di Palazzo Vecchio, a Firenze, alla presenza dell’assessore allo Sport Cosimo Guccione e del presidente della Commissione Cultura e Sport Fabio Giorgetti.