Qui Sansepolcro: il dg Farinelli inquadra il buon momento. Rinascita bianconera

SANSEPOLCRO

Nessuna amichevole nel week-end di sosta del campionato, ma allenamento stamani, poi domenica e lunedì di riposo e, da martedì, mente concentrata sull’ambizioso Seravezza Pozzi, attuale terza forza del girone E che domenica 18 sarà di scena al Buitoni. Questo il programma operativo del Sansepolcro, con il tecnico Marco Bonura che può sorridere per il ritorno a disposizione di Marco Del Siena dopo le tre giornate di squalifica da lui scontate. Qualche apprensione per le condizioni fisiche di Cristian Grassi, il ragazzino che ha sbloccato il risultato a Gavorrano, ma la prossima settimana tutto il gruppo potrà ricominciare a lavorare a pieno regime. "C’è chi dice che la sosta non sarebbe dovuta arrivare in questo momento, poichè la squadra ha trovato la necessaria continuità – afferma il direttore generale bianconero, Marco Farinelli – ma io non sono poi così contrario, nel senso che i ragazzi hanno speso tante energie anche a livello mentale per fare risultato contro avversarie più quotate. Questo però non deve significare che abbiamo staccato la spina; anzi, è già ora di pensare alla prossima partita e comunque siamo tranquilli: l’allenatore e lo staff tecnico hanno già scongiurato eventuali cali di tensione".

Cosa ha avuto in più il Sansepolcro che è andato a vincere in casa della seconda in classifica? "Il gol, nel senso che sul piano che gioco anche nelle gare precedenti era riuscito a esprimersi bene. A Gavorrano ha segnato, poi ha difeso bene il vantaggio e alla fine ha anche trovato il raddoppio".

Seravezza in casa, poi la trasferta di Figline Valdarno e quindi la sequenza degli scontri diretti "Viviamo alla giornata, senza stilare tabelle o precorrere i tempi. Siamo soltanto a metà strada di un percorso che sta procedendo secondo gli auspici; la squadra ora ci soddisfa, la classifica ancora no".

Claudio Roselli