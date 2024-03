Qui Sinalunghese. Caccia al riscatto per evitare la zona playout

Rondinella, Colligiana, Signa e Baldaccio Bruni. Queste le ultime avversarie della Sinalunghese che alla ripresa delle ostilità cercherà di uscire dal momento buio e di evitare di essere risucchiata nella lotta per evitare i playout. Domenica 7 aprile alle 15 al ‘Carlo Angeletti’ arriverà la Rondinella, che in classifica ha un punto in meno di Marini e compagni. Vincere questo scontro diretto significherebbe chiudere il discorso salvezza a tre giornate dalla fine e ripartire dopo due mesi difficilissimi. La sosta in questo senso potrebbe essere stata provvidenziale visto che permetterà a mister Pezzatini di riavere a disposizione un giocatore fondamentale come Viligiardi, che a Scandicci era subentrato nel finale tornando in campo dopo diverse settimane ai box. Col suo recupero la rosa rossoblu si avvicinerebbe al completo, visto che ormai an he Bucaletti e Ferrante sono da diverse giornate tornati a disposizione.