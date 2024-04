Qui Sinalunghese. Corsa per evitare il rischio play out

Prosegue il momento poco brillante della Sinalunghese sconfitta 3-1 domenica a Colle Val d’Elsa e ancora invischiata nella lotta per evitare i playout. Il vantaggio sulla zona caldissima, in particolare sull’Asta, resta di tre punti ma urge provare a invertire la rotta già a partire dal prossimo impegno, domenica al ‘Carlo Angeletti’ contro il lanciatissimo Signa, ancora in corsa per accaparrarsi la seconda piazza dietro al Siena. La vittoria manca da gennaio, poi complici infortuni a giocatori importanti (Viligiardi e Bucaletti su tutti) il calo dei rossoblu di Pezzatini è stato evidente. Negli ultimi 180 minuti della stagione, sperando che non ci siano appendici, la Sinalunghese può provare a chiudere una stagione molto altalenante nel migliore dei modi e poi iniziare a pensare al futuro con la giusta ambizione.