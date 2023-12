Qui Sinalunghese. Dal Poggibonsi arriva Fiaschi: "Sono entusiasta»

Corre ai ripari la Sinalunghese che dopo un avvio di stagione molto sfortunato in termini di infortuni ha tesserato l’attaccante classe 2005 Theo Fiaschi, cresciuto del settore giovanile della Robur e passato al Poggibonsi in D nei primi mesi del campionato in corso. Fiaschi andrà a completare la batteria di punte insieme ai vari Iasparrone, Cicali e Bucaletti rimpiazzando di fatto, almeno numericamente, l’uruguaiano Andrada, passato un mese al Monsummano. "La presenza di Pezzatini è stata fondamentale – ha detto l’ex attaccante della Primavera dell’Acr Siena – unita alla mia voglia di riscatto dopo aver avuto poco spazio nella prima parte della stagione a Poggibonsi. Sono molto contento perché a Sinalunga c’è un ambiente fantastico. Ai tifosi prometto di dare sempre il massimo per la squadra. Sono un attaccante rapido e d’area anche se sono ancora giovane. È la prima stagione con i grandi, sto cercando di ambientarmi ad un calcio diverso e ovviamente più competitivo e anche più gratificante". Fiaschi sarà regolarmente a disposizione di Pezzatini in vista del prossimo impegno dei rossoblu, che domenica saranno di scena a Signa per riscattare il pesante 5-2 subito in casa dalla Colligiana nell’ultimo turno.