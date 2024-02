Qui Sinalunghese. Domenica prossima al ‘Carlo Angeletti’ c’è la Lastrigiana

Si è chiuso ieri un mese di gennaio piuttosto positivo per la Sinalunghese che ha raccolto nove punti in sei giornate (inclusi ovviamente i due turni infrasettimanali) cedendo solo al Mazzola nel finale di una gara comunque molto equilibrata. Un momento positivo che poi è stato confermato dalle belle prestazioni contro Foiano, Siena e Fortis Juventus. Nel Mugello il leggero rammarico per il pareggio a reti bianche era semmai legato alle assenze davvero pesanti di due giocatori chiave per i rossoblu come la mezzala Viligiardi e l’attaccante Bucaletti. In vista del ritorno in campo di domenica alle 14,30 al ‘Carlo Angeletti’ contro la pericolante Lastrigiana mister Iuri Pezzatini spera di recuperare entrambi per avere così maggiori opzioni offensive e qualità negli ultimi metri. Arrivare al turno di riposo di domenica 18 febbraio con due successi contro Lastrigiana e Firenze Ovest darebbe sicuramente un slancio importante in vista del rush finale.