Qui Sinalunghese. Girone di ritorno con poche luci e tante ombre

La stagione sportiva 2023/2024 della Sinalunghese è andata in archivio domenica scorsa ad Anghiari con un pareggio per 2-2 con doppia rimonta che ha permesso ai rossoblu di chiudere al decimo posto della classifica. L’annata della formazione di mister Pezzatini resta decisamente in chiaro scuro perché dopo un discreto girone di andata qualcosa si è spento tra i rossoblu che dopo il pareggio contro il Siena di gennaio hanno iniziato a perdere colpi non riuscendo più a portare a casa neanche una vittoria. Le note positive sono però sicuramente l’utilizzo e la valorizzazione di tanti giovani interessanti e il fatto di non aver mai sostanzialmente rischiato di ritrovarsi invischiati nella lotta per evitare i playout. Nelle prossime settimane i dirigenti inizieranno a programmare il futuro. Tra i primi nodi da sciogliere l’eventuale conferma del tecnico Pezzatini, all’esordio assoluto in Eccellenza.