Qui Sinalunghese. Grotti: "Pesante ko. Niente drammi. Ingaggiamo Fiaschi»

Dopo la netta sconfitta casalinga contro la Colligiana ha parlato in sala stampa il vice presidente della Sinalunghese, Massimo Grotti. "Difficile commentare un 5-2 subito in casa – ha detto il dirigente rossoblù –. E’ stata una brutta partita, quanto inaspettata perché venivamo da sette ottimi risultati consecutivi e da una grande prestazione contro la Rondinella. Stavolta è stato scoperchiato il vaso di Pandora con un primo tempo davvero pessimo condizionato da errori dei singoli e di squadra. Dopo il vantaggio di Bucaletti le aspettative erano ovviamente diverse invece è venuta fuori una ottima Colligiana, formazione di valore e molto organizzata, che ha sfruttato le nostre disattenzioni che hanno condizionato inevitabilmente la gara".

Nessun dramma comunque. "La mente è già alla trasferta di Signa – ha concluso Grotti – non facciamo drammi ma proviamo a vedere il lato positivo visto che la squadra è in salute". Poi il vicepresidente annuncia un rinforzo, un attaccante classe 2005, già allenato da Pezzatini della Primavera del Siena. "Abbiamo appena tesserato un giocatore in più, ovvero Theo Fiaschi dal Poggibonsi e forse faremo qualcos’altro nel mercato di dicembre perché la rosa è stata condizionata dagli infortuni".