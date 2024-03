Qui Sinalunghese. I rossoblù vogliono interrompere il lungo digiuno

Prosegue la crisi della Sinalunghese, a secco di vittorie dal 21 gennaio e reduce dal pareggio contro il fanalino di coda, e già praticamente retrocesso, Pontassieve. L’involuzione dei rossoblu è stata sorprendente e i problemi, innegabili, legati agli infortuni di giocatori chiave spiegano solo in parte l’evidente calo di rendimento e quindi di risultati. Il +5 sulla zona playout ad altrettante giornate dalla fine non può far dormire sogni tranquilli a Ibojo e compagni visto che domenica hanno una gara molto difficile in casa dello Scandicci, in piena corsa per il secondo posto.

Servirà lo spirito della Sinalunghese di inizio stagione per tornare con punti pesanti dalla provincia di Firenze, magari unito al ritorno al gol di un giocatore chiave come Bucaletti. La speranza di Pezzatini è quella di recuperare un giocatore fondamentale come Viligiardi, almeno per la panchina, e magari poter tornare a schierare dal primo minuto Bencini, che contro il Pontassieve era subentrato nella ripresa in quanto non in perfette condizioni. Rondinella, Colligiana, Signa e Baldaccio Bruni sono le avversarie del mese di aprile, dopo la sosta di due settimane. Ma prima sarebbe importante fare punti a Scandicci per ritrovare il sorriso.