Qui Sinalunghese. In casa rossoblù obiettivo riscatto in quel di Firenze

Dopo il brutto ko casalingo per mano della Lastrigiana la Sinalunghese è tornata a lavoro con la voglia di riscattarsi e tornare al successo dopo tre gare di astinenza. L’impegno che attende la formazione di mister Pezzatini sulla carta non è dei più difficili, visto che l’avversario di turno è il Firenze Ovest. Ma proprio per la situazione disperata del club del capoluogo guai a sottovalutare i padroni di casa che sono l’unica formazione ad avere tenuto la porta inviolata contro il Siena e spesso hanno reso la vita difficile ad altri avversari blasonati. Servirà quindi una Sinalunghese concentrata ed attenta ad evitare l’avvio soft che è costato il primo gol della Lastrigiana. La speranza di Pezzatini è legata anche al recupero del giocatore più talentuoso del gruppo, ovvero Bucaletti, assente nelle ultime due uscite dopo l’infortunio rimediato contro la Robur. Contro il Firenze Ovest possibile il ritorno dal 1’ del giovane Iasparrone così come quello della mezzala Chiti. "Pensiamo a domenica prossima e al Firenze Ovest, che sarà sicuramente molto affamato di punti. Serviranno attenzione, applicazione e piglio diversi rispetto a domenica scorsa". Così aveva detto il vice presidente rossoblu Massimo Grotti dopo il ko dell’ultimo turno.