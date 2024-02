Qui Sinalunghese. Pareggio amaro. Rossoblù in campo domenica 25

La Sinalunghese arriva al turno di riposo, previsto per domenica prossima, con un po’ di amaro in bocca per gli ultimi due risultati. Dopo il ko a sorpresa contro la Lastrigiana in casa domenica scorsa la formazione di mister Iuri Pezzatini non è andata oltre al pareggio in casa del Firenze Ovest, penultima del girone e a -5 dai playout. Una gara, quella nel capoluogo, che era iniziata bene per i rossoblu passati in vantaggio grazie a Chiti, al primo gol con la nuova maglia, ma che poi si è messa sui binari sbagliati con il pareggio dei padroni di casa, abili poi a fare la partita e a rischiare di segnare nel finale. La ripresa giocata con qualche affanno e le non perfette condizioni del gruppo, considerando che Bucaletti non ha giocato neanche domenica, inducono a pensare che il turno di riposo arriva nel momento giusto. La Sinalunghese tornerà in campo domenica 25 febbraio, in casa, contro il Terranuova Traiana per la prima di otto partite decisive per la qualificazione ai playoff. La speranza, in vista del match contro i forti aretini, è quella di recuperare lo smalto delle giornate migliori, come l’ottima gara giocata ad esempio contro il Siena nell’ultimo turno infrasettimanale del campionato.