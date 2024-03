Qui Sinalunghese. Per evitare i playout serve vincere contro la Rondinella

Prosegue la crisi della Sinalunghese che domenica è uscita sconfitta da Scandicci. Il 4-1 finale per i padroni di casa è stato troppo pesante per i ragazzi di Pezzatini che sono stati a lungo in partita ma ha confermato tutte le difficoltà dei rossoblu dell’ultimo periodo. La vittoria manca infatti ormai da due mesi abbondanti, quando Marini e compagni si imposero a Foiano nel derby. Era il 21 gennaio e la classifica sorrideva ad una Sinalunghese in piena lotta playoff. Poi, subito dopo l’ottima prestazione nel turno successivo contro il Siena, sono iniziate le difficoltà, dovute anche ai tanti infortuni (Bucaletti e Viligiardi su tutti) che si sono susseguiti. Problemi che però non bastano a giustificare un calo di rendimento così netto. Per evitare i playout, distanti 5 punti, l’obbiettivo è vincere alla ripresa del campionato, domenica 7 aprile al ‘Carlo Angeletti’ contro la Rondinella per uno scontro diretto a questo punto davvero molto importante.