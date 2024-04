Qui Sinalunghese. Pezzatini: "Abbiamo la certezza di essere salvi»

In casa Sinalunghese c’è amarezza dopo il pari contro il Signa, che ha segnato all’ultimo istante. Il punto ha però permesso ai rossoblù di avere la certezza matematica della salvezza. "La notizia più importante è la permanenza in categoria – ha detto l’allenatore Pezzatini – raggiunta al termine di una gara meravigliosa da parte dei miei. Sono rimasto contento della voglia di lottare e sacrificarsi della squadra, peccato per il risultato perché avremmo potuto chiudere in altre situazioni". Poi sull’arbitraggio. "Preferisco non commentare ma credo chenell’annata siamo stati danneggiati. Per il resto, faccio i complimenti ai ragazzi che hanno giocato una ottima gara. Abbiamo avuto tante problematiche durante l’anno, specie dal punto di vista mentale. Aspetto che fa la differenza e che avrebbe evitato quell’inconscio appagamento dell’ultimo periodo". Domenica ad Anghiari, mancherà Bucaletti espulso pochi istanti prima del fischio finale quando era in panchina.