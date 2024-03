Qui Sinalunghese. Rossoblù al bivio. Per la salvezza ostacolo Rondinella

Rondinella, Colligiana, Signa e Baldaccio Bruni. Queste le avversarie della Sinalunghese che alla ripresa delle ostilità cercherà di uscire dal momento buio e di evitare di essere risucchiata nella lotta per evitare i play-out. Tra sette giorni esatti, alle 15, al ‘Carlo Angeletti’ arriverà la Rondinella, che in classifica ha un punto in meno rossoblu. Vincere questo scontro diretto significherebbe chiudere il discorso salvezza a tre giornate dalla fine e ripartire dopo due mesi difficilissimi. La lunga sosta in questo senso potrebbe aver aiutato il tecnico Pezzatini di riavere a disposizione Viligiardi, che a Scandicci nell’ultima uscita prima della pausa, era subentrato nel finale tornando in campo dopo diverse settimane ai box. Col suo recupero la rosa della Sinalunghese si avvicinerebbe al completo, visto che ormai anche Bucaletti e Ferrante sono da diverse giornate tornati a disposizione.