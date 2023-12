Qui verdazzurri. Sarà ancora undici-tipo. Amoroso fiuta la storia

Mai nella storia del derby della Versilia era capitato un simile “testacoda“ col Seravezza secondo in classifica ed il Real Forte Querceta penultimo. C’è enorme curiosità per vedere che partita verrà fuori oggi, consci che in questa partitissima si segna (quasi) sempre. E nelle recenti annate pure parecchio, con gare veramente scoppiettanti. Soltanto due volte è uscito lo 0-0: accadde nell’andata del campionato di Eccellenza 2014/2015 e poi due anni fa in D nel match d’andata giocato il 17 gennaio 2021 al “Necchi-Balloni”. Oggi alle 14.30 sul sintetico del “Buon Riposo“ di Pozzi Seravezza-Real FQ per i verdazzurri ha anche un particolare profumo di possibile primato in classifica dato che la capolista Pianese (contro cui sabato i seravezzini ripresero l’1-1 al 90’ grazie alla prodezza di Camarlinghi) ha un impegno sulla carta complicatissimo ad Altopascio contro il lanciatissimo Tau. Se la Pianese non vince e il Seravezza fa suo il derby allora sarebbe sorpasso in vetta, col club del presidente Lorenzo Vannucci campione d’inverno prima della sosta.

Sarà un derby particolare sulla sponda verdazzurra sia per l’allenatore Christian Amoroso (nella foto) sia per il capitano Marco Granaiola. Amoroso con oggi diventerà l’unico tecnico ad aver vissuto questa partita speciale su entrambe le sponde fra tutti i 16 allenatori diversi che hanno giocato il derbyssimo (gli altri 15 sono Maurizio Bertocchi, Franco Baicchi, Giuseppe Della Bona, il compianto Alfio Spagnoli, Enrico Galleni, Maurizio Cerasa, Fabrizio Baldini, ‘Il Druido’ Paolo Tognarelli, Francesco Buglio, ‘La Faina’ Walter Vangioni, Marco Brachi, ‘Il Condor’ Vitaliano Bonuccelli, Alberto Ruvo, Massimiliano Incerti e Simone Venturi). Il pietrasantino Granaiola rimarrà invece l’unico giocatore ad aver vissuto tutte le stagioni da derby (sempre con la maglia verdazzurra dal 2016 ad oggi) staccando l’amico pisano Bortoletti (pure lui dal 2016 a Seravezza per poi passare, dopo 6 annate in verdazzurro, al Forte Querceta con cui ha giocato una sola stagione, la scorsa, prima di scendere addirittura in Prima categoria dov’è attualmente col San Giuliano Terme).

Oggi la terna designata vedrà l’arbitro Andrea Traini di San Benedetto del Tronto assistito dai guardalinee Angelo Di Curzio di Civitavecchia e Alessio Proietti di Terni. Nel Seravezza tutti disponibili... e si va verso l’undici-tipo.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (2004), 28 Mannucci, 30 Coly (2003), 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 4 Granaiola; 7 Brugognone (2005), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti. All. Amoroso.

Simone Ferro