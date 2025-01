Qui Viareggio. Amoroso ha il dubbio. Può cambiare modulo

L’obiettivo 2° posto per il Viareggio è ancora perseguibile ma ci vuole un filotto di vittorie per renderlo possibile. Al momento le zebre sono fuori dai playoff ma la classifica in quelle posizioni resta corta e con 11 giornate ancora da giocare il tempo c’è. Le prossime due gare però diranno molto ai bianconeri, attesi oggi a Camaiore e domenica prossima in casa col Castelnuovo. Il Viareggio affronta nel giro di una settimana la prima e la seconda della classe (che attualmente le sono davanti rispettivamente a +16 e a +8). Oggi al Comunale, dove gli Ultras hanno organizzato la vicinissima trasferta tutti in scooter con partenza da piazza San Francesco alle 13, la squadra bianconera ci arriva non al meglio sia per il momento (2 punti fatti nelle ultime 3 gare) sia per le assenze pesanti cui deve far fronte.

L’allenatore Christian Amoroso infatti non avrà gli squalificati Bertacca in difesa e Luca Remedi a centrocampo (quest’ultimo sconta il 2° dei 4 turni di stop rimediati dopo il rosso a Fucecchio). In forte dubbio Frrouk per la pubalgia mentre Goh c’è ma con la caviglia ancora dolorante. Il tecnico di Cascina sta meditando se insistere sul modulo 4-2-3-1 o se cambiare assetto, mettendosi a tre dietro: in questo caso giocherebbero sia Nannetti sia l’ex Sorbo... mentre sarebbe da decidere la collocazione di Bibaj se da seconda punta (con quindi però l’esclusione di uno fra Ortolini e l’ex “avvelenato“ Morelli) o se da mezz’ala offensiva capace di tramutare lo schema da 3-5-2 a 3-4-1-2 (sistema di gioco questo già sperimentato da Amoroso sia al Real FQ con Doveri sia al Seravezza con Camarlinghi).

Sul mercato in entrata è saltato l’attaccante 2005 Bracco, "non ritenuto funzionale per caratteristiche dopo averlo visionato". Reccolani sta lavorando per un mediano.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Carpita (C); 2 Bellini (2005), 5 T. Ricci, 6 Nannetti (Sorbo), 3 Bertelli; 8 Minichino, 4 Bianchi; 7 C. Belluomini, 9 Morelli, 10 Bibaj; 11 Ortolini. All. Amoroso.

Simone Ferro