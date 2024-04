Qui Viareggio. Bianconeri fermati. Castelnuovo da urlo

castelnuovo

1

viareggio

1

CASTELNUOVO: Papeschi, Bonaldi, Romiti, L. Biagioni, R. Biagioni, Bartolomei (30’ st Babboni), Casci (40’ st Giusti), Santelli (29’ st Bernardeschi), Tersigni (42’ pt Grassi), R. Benedetti, Inglese (43’ st Baroncini). All. Pisciotta.

VIAREGGIO: Carpita, Ricci, Sapienza (25’ st M. Santini), Pizza (18’ st Benassi), Benedini, Bertacca, Fazzini (11’ st C. Belluomini), Minichino, Ceciarini, Marinai (32’st D. Benedetti), Chicchiarelli (29’ st Scaranna).All. S. Santini.

Arbitro: Carnevali di Prato.

Reti: 23’ st Ceciarini, 27’ st R. Benedetti.

Note: ammoniti Grassi, Santelli, Babboni, R. Biagioni (Cast.); Benedini (Viar.).

CASTELNUOVO – Il derby è terminato in parità, anche se a livello di occasioni il Castelnuovo si è fatto preferire. Come testimonia il palo colpito da Lorenzo Biagioni nel finale, con Carpita immobile. La partita è stata subito scintillante con conclusioni di Ceciarini, Tersigni e Chicchiarelli, davanti a una bella presenza di pubblico con tanti ultras venuti da Viareggio. All’8’ salvataggio di Ricci su Benedetti a pochi metri dal portiere. Al 14’ mischia in area viareggina e Benedini salva a pochi metri dal palo. Al 18’ occasione per Marinai, ma il portiere Papeschi è bravo. Al 23’ un tiro di Casci è deviato da Pizza ma Carpita è attento. Al 24’ Bonaldi salva su Chicchiarelli lanciato verso la porta di Papeschi. Al 44’ in mischia Bertacca salva sulla linea.

Nella ripresa al 10’ prodigio di Carpita su gran tiro di Bartolomei. Al 16’ prova la conclusione da limite Grassi, ma il tiro viene smorzato. Al 17’ continua l’assalto gialloblù con conclusioni di Bartolomei e con un tiro cross di Benedetti. Al 23’ in contropiede passa in vantaggio il Viareggio con Ceciarini su assist di Marinai. Il Castelnuovo non batte ciglio e al 27’ pareggia i conti con Riccardo Benedetti su cross di Grassi. Al 33’ conclusione a lato di Santini e al 38’ il palo di Biagioni. Nel finale, al 41’, conclusione di poco a lato di Babboni. Infine al 46’ colpo di testa di Ceciarini parato.

Dino Magistrelli