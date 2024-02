Qui Viareggio. “Chicchia-gol“ è tornato: 2 reti nelle ultime 2 gare. E le zebre ora sono in fuga

Il campo gli era mancato tanto e lui era mancato tanto, al Viareggio, in campo. L’infortunio che ha tenuto fermo ai box più tempo del previsto la punta genoana classe ’97 Samuele Chicchiarelli ora è alle spalle. Da quando è tornato ha subito fatto due gol in due partite. Belli. E pesanti. Sempre di sabato. La scorsa sera ha deciso l’1-0 con cui le zebre hanno battuto l’insidiosissimo Settimello andando sempre più in fuga in vetta alla classifica mentre la settimana precedente, sempre sul sintetico amico del Marco Polo, aveva sigillato il successo in rimonta nel testacoda col Pieve Fosciana segnando il 3-1 nel match poi terminato 4-1. Uomo-chiave dell’attacco bianconero per imprevedibilità, capacità di saltar l’uomo e destro ben armato al tiro, l’ormai viareggino d’adozione "Chicchia-gol" racconta il suo grande ritorno sulla scena.

Samuele, che gol da 3 punti sabato sera!

"Eravamo più o meno a metà primo tempo ed ho ricevuto questa palla tra le linee da Minichino, ho visto il portiere un po’ fuori ed ho subito deciso di andare a calciare imprimendo più forza possibile al pallone. L’ho presa bene e in più c’è stata anche una leggere ma utile deviazione che ha creato questa parabola imparabile".

Un ritorno in grande stile il suo?

"Ho passato due mesi difficili perché quando credevo e speravo di essere guarito dall’infortunio ho avuto una ricaduta che non mi ha permesso di aiutare la squadra dando il mio contributo. Ora sono super contento ed emozionato di essere tornato. E non voglio più fermarmi".

Questo Viareggio vince e scappa via al 1° posto ma non sempre convince nel gioco. Anche contro il Settimello quanta sofferenza.

"Ultimamente abbiamo un calendario spezzettato e ciò per me non ci aiuta. Le nostre gambe sono abituate ad andare a mille. E il non giocare, avendo i tre nazionali nel beach soccer, ci penalizza togliendoci ritmo. Però sappiamo pure soffrire... e quando decidiamo di alzare il muro là dietro non si passa. E si vince noi. Quando le partite contano sappiamo portarle a casa".