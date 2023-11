Qui Vis. Per Matteo Rossetti sarà partita da ex

Sarà gara da ex quella di domenica per il centrocampista Matteo Rossetti, ex Rimini ora alla Vis Pesaro. E il giocatore piemontese sa bene quanto i biancorossi di Romagna sentano la gara contro i vicini di casa marchigiani. "Sappiamo di affrontare una buona squadra e ben allenata – dice Rossetti a pochi giorni dal match di domenica sera al ’Benelli’ – Hanno vinto a Cesena in coppa, e quella è una piazza comunque difficilissima. Attraversano un ottimo momento. Non erano partiti bene, ma ci sta, avendo rivoluzionato l’organico rispetto a quello della scorsa stagione". Il Rimini di oggi è diverso da quello di inizio stagione: continua ad andare a bersaglio e ora subisce anche pochissimo. "Quando una squadra gioca bene, prende pochi gol e segna – sintetizza il centrocampista – vuol sempre dire che ogni reparto funziona".