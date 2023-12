Quinto ko di fila per il Fiorano, la Quarantolese si arrende

quarantolese

1

bibbiano

3

QUARANTOLESE: Calanca, Bonaccio, Castorri, Mari, Pisa, Gobbi, Magro (38’st Mambrini), Bottazzi (90’ Mancini), Gozzi (42’ st Acanfora), Pozzetti (23’ st Poletti), Bortolazzi. A disp.: Malavasi, Barbalaco, Bondioli. All.: Loddi

BIBBIANO: Carpi, Errigo, Ravanetti (1’ st Fornaciari), Galassi (1’ st Cilloni), Bonacini, Macca, Borges (19’ st Carlini), Benassi, Messori, Finocchio, Rozzi (42’ st Riccardi). A disp. Vergalli, Rota, Trivieri. All. Tedeschi

Arbitro: Ballardini di Faenza

Reti: 1’ Gozzi, 27’st Benassi, 33’st Cilloni, 38’st (rig.) Messori

Note: espulso al 37’ Pisa per doppia ammonizione, ammoniti Bonaccio, Bottazzi, Bortolazzi, Calanca, Errigo, Ravanetti, Bonacini, Cilloni

La Quarantolese cade ancora ma è nera con l’arbitro. Dal calcio d’inizio Magro anticipa il diretto avversario e Gozzi segna in diagonale. Al 72’ sulla ribattuta da un angolo Benassi in netto offside si gira e pareggia. Dopo 6’ cross di Messori per Cilloni che fa 2-1. All’83’ rigore contestato dai locali e rosso a Pisa per doppia ammonizione, batte Messori che chiude i conti.