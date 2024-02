Radicondoli straripante: travolto il Meroni. L’Olimpic Sarteano si inchina davanti al Serre

Poliziana

1

Virtus Asciano

1

MONTEPULCIANO – Pareggio tra due buone squadre. Buon avvio della Poliziana che si fa vedere in avanti al 7’ ed al 12’. Il gol arriva al 16’: D’Auria serve Tortoioli in profondità ed il giocatore batte sul primo palo Marchi. L’Asciano è pericoloso al 31’ con Cantelli. Nella ripresa la Virtus va vicina al pari in due circostanze al 51’ e con Bari al 58’. Al 65° palla gol per la Poliziana con un bel diagonale di D’Auria. Poi ci prova Arigò subito prima dell’1-1 biancoverde, che arriva al 70’ con un colpo di testa di Bari. E’ Tortoioli nel finale a cercare il 2-1 per i locali con due spunti all’80’ ed all’87’.