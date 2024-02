Ragazzi di qualità. Lavoro e pazienza sempre in attesa dell’occasione

Da un lato giovani molto utilizzati come Hagbe, Morosi, Bertelli e Pagani. Dall’altro alcuni elementi che fin qui hanno giocato col contagocce per via di una rosa molto competitiva in ogni reparto. A parte i portieri Guye e Siliberto, a secco entrambi di presenze stagionali, a quota una apparizione in campionato troviamo i giovanissimi Baldari (2004) e Costanti (2005). Come loro anche El Jallali (2004), passato poi a dicembre alla Colligiana, nell’unica operazione del mercato invernale bianconero. A quota 3 presenze c’è il trequartista Ivan (2004), che ha giocato all’esordio come titolare a Borgo San Lorenzo, poi è subentrato la settimana dopo con la Lastrigiana ma dopo di che si è un po’ perso anche a causa di problemi fisici raccogliendo solo un’altra presenza contro la Castiglionese. Anche il terzino Leonardi, che essendo del 1999 è un over (penalizzato dalla regolare degli under che spesso sono proprio gli esterni bassi), ha giocato tre spezzoni, l’ultimo a Sinalunga entrando insieme a Ravanelli (2005) che ha messo insieme 4 gettoni al primo anno tra i grandi. Il classe 2004 Musaj, giunto dal settore giovanile della Trestina ha invece messo insieme 5 apparizioni, tutte da subentrato.