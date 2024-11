Rallenta la capolista in casa dell’Elpidiense Cascinare. Non basta il gol di Ogievba. Il Casette Verdini pareggia Il Casette Verdini rallenta e pareggia 1-1 contro l'Elpidiense Cascinare, venendo agganciato in vetta dalla Porto Sant'Elpidio. Reti di Ogievba e Amadio.