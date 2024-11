Ravenna "Tau, occhio, vogliamo il primo posto"

Una sola partita da titolare, contro il Sasso Marconi. Un impiego col contagocce in campionato. Poi, il riscatto in Coppa Italia nel giorno del turnover totale. Michele Guida (foto) ha firmato il gol del raddoppio nel 3-1 dell’altra sera contro il Fossombrone, che ha garantito il passaggio del turno. Il ventiseienne attaccante partenopeo, che ha trasformato l’assist di Calandrini, ci ha quasi preso gusto: "Spero di giocare ancora e, magari, di segnare. Ci siamo fatti trovare pronti e, questa, è la cosa più importante. Abbiamo passato il turno e siamo tutti più contenti".

In una macchina perfetta come quella giallorossa è difficile trovare spazio: "Devo dire la verità – ha proseguito Guida – il gruppo è eccezionale. E lo è a prescindere dai risultati. Per quanto mi riguarda, è ovvio che, a livello personale, mi piacerebbe avere più spazio. Io cerco sempre di allenarmi al massimo per farmi trovare pronto. È poi il mister a fare le scelte. D’altro canto, chi stato giocando in questo momento, lo sta facendo molto bene. Io non posso fare altro che continuare a dare il massimo e cercare di sfruttare le opportunità che mi verranno concesse. Se dovessi giocare dall’inizio, o se dovessi entrare nei minuti finali per sbloccare una partita, l’approccio non cambierebbe".

Il trequartista di Torre Annunciata ha imparato a ‘gestire’ gli spazi: "In passato, soprattutto all’inizio della carriera, ho giocato meno. È una dinamica capitata un po’ a tutti i calciatori. Negli ultimi anni avevo trovato abbastanza continuità. Però il calcio è anche questo. E non vedo alternative, se non quella di cercare di farmi trovare pronto alla chiamata. Perché ciò avvenga, dovrò continuare ad allenarmi al massimo delle mie possibilità".

Il mercato di riparazione aprirà a inizio dicembre. Pare che il club ravennate sia intenzionato a portare in giallorosso un attaccante ed un esterno: "Sono sincero, – ha tagliato corto Guida – adesso sono totalmente concentrato sul presente, anche perché stiamo vivendo delle belle settimane. Si sta bene insieme e, questa situazione, mi fa restare con la testa al presente. Per principio, non penso mai al futuro e cerco di restare concentrato sull’attualità. Come ho cercato di fare contro il Fossombrone, a partire da domenica, se sarò impiegato, cercherò di rispondere presente". L’impegno di domenica è in trasferta contro il Corticella: "Vogliamo dare continuità ai risultati delle ultime giornate – ha concluso Guida –, per poi arrivare, almeno con distacco immutato, allo scontro diretto della settimana successiva contro il Tau Altopascio e conquistare il primo posto in classifica".