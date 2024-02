Rally. San Miniato, tripletta amara. Pareggio sul campo dello Zenith

La scuderia Radicofani Motorsport è in fase finale nella definizione della prossima edizione del Rally della Val d’Orcia e del Rally Storico della Val d’Orcia in programma dal 5 al 7 aprile prossimi. Le due gare che utilizzeranno lo stesso percorso sono state confermate valevoli per i due massimi Campionati italiani su terra. Come sempre confermata la direzione gara e la sala stampa a Radicofani che sarà quindi il cuore pulsante della manifestazione, come anche confermato il Parco assistenza nella zona industriale di Val di Paglia sempre ai Radicofani.

"Stiamo lavorando agli ultimi dettagli – dice Stefano Pascucci presidente del Comitato organizzatore della Radicofani Motorsport –. Anche quest’anno abbiamo avuto una risposta entusiasta e collaborativa delle amministrazioni comunali di Radicofani, di San Casciano dei Bagni e di Sarteano. Tutti stiamo lavorando sia per la parte prettamente tecnica e sportiva, ma anche per la parte di promozione del territorio. La gara è stata divisa in due giorni e faciliterà il lavoro degli ufficiali di gara".