Ranking Uefa, 5 italiane in Champions League se…. Ecco le combinazioni. Occhi su Atalanta e Fiorentina

Roma, 18 aprile 2024 – A volte il calcio può essere anche una questione di aritmetica. Come nel caso del 5° slot in Champions League per l'Italia che questa sera, con le partite di Europa League potrebbe già brindare. Sì perché nel caso in cui Atalanta e Fiorentina accedessero al turno successivo di EL ecco che la Serie A avrebbe un posto aggiuntivo in vista del massimo trofeo continentale per club della prossima stagione. Un sogno inseguito a lungo e discusso, punti alla mano, grazie al Ranking Uefa stagionale che vede al momento l'Italia sempre prima seppur tallonata dalla Germania.

Il nostro Paese è infatti a 18.428 punti contro i 17.642 dei tedeschi che grazie al successo del Bayern Monaco e a quello del Borussia Dortmund si sono avvicinati ma allo stesso tempo hanno aumentato il loro vantaggio sugli inseguitori. L'Inghilterra è infatti terza con il Manchester City fuori dai giochi e alla luce dei match che sono in programma oggi, l'Italia potrebbe chiudere definitivamente la pratica.

Considerando che con Roma-Milan arriveranno sicuramente tre punti, per festeggiare il quinto posto in Champions League, ci sono due casistiche: la prima, l'Italia arriverebbe a 19,384 punti se Atalanta e Fiorentina passassero il turno. Questo in qualsiasi modo possibile, anche in caso di sconfitta della Dea (3-0 per i bergamaschi ad Anfield) e di vittoria ai rigori dei toscani (0-0 l’andata con il Victoria Plezen). Questo a prescindere da come finiranno le partite di Aston Villa e West Ham che pur vincendo non porterebbero punti sufficienti per inseguire Italia e Germania nel ranking.

Secondo caso, l'Italia andrebbe sempre a 19,384 punti nel caso in cui l’Atalanta sconfiggesse nuovamente i Reds. Se invece la Fiorentina dovesse vincere e la Dea fosse eliminata a sorpresa, bisognerebbe attendere le semifinali con il Liverpool ancora in gioco.