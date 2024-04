Champions League, ecco il ritorno dei quarti di finale: le partite e dove vederle in tv

Roma, 15 aprile 2024 – Non ci sono squadre italiane in lotta, tutte uscite negli ottavi, ma il grande spettacolo della Champions League continua. Si gioca tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile il ritorno dei quarti di finale, con tutte e quattro le partite ancora aperte a ogni tipo di risultato. L’andata ha offerto gol e spettacolo, tutte e otto le squadre in gol, soprattutto nei match di Madrid, incredibile 3-3 con il City, e di Parigi, dove il Barcellona è passato 2-3 in trasferta. Anche a Londra tanti gol, l’Arsenal ha impattato 2-2 col Bayern Monaco, mentre il Dortmund ha trovato un gol nel finale al Wanda Metropolitano per riaprire i discorsi contro l’Atletico Madrid (2-1). Insomma, senza la regola dei gol in trasferta è tutto aperto.

La situazione e i criteri per il passaggio del turno

Il programma del ritorno dei quarti di finale parte martedì con le prime due partite. Il Barcellona ha espugnato Parigi per 2-3 e deve difendere il gol di vantaggio in Catalogna. Ai blaugrana sono consentiti due risultati su tre per passare in semifinale (vittoria o pareggio) mentre qualsiasi successo del Psg con un gol di scarto porterebbe ai supplementari. Qualora i parigini di Luis Enrique vincessero con due gol di scarto andrebbero in semifinale. In contemporanea, alle ore 21.00, si gioca anche a Dortmund tra Borussia e Atletico Madrid. La squadra di Simeone ha vinto in casa all’andata 2-1, così anche lei con due risultati su tre accederebbe alla semifinale, mentre il Dortmund deve vincere con un gol di scarto per i supplementari, e gli eventuali rigori, oppure con due gol di scarto per passare il turno. Situazione ancora più aperta nelle partite di mercoledì. Il joystick della Playstation non si fermerà e anche a Manchester produrrà grande spettacolo. City e Real ripartono dal tre a tre di Madrid, significa che per passare il turno serve una vittoria di una delle due squadre, che sia nei regolamentari e o nei rigori. Non essendoci più la regola dei gol in trasferta qualsiasi risultato di pareggio porterebbe ai supplementari. Stesso discorso vale anche per Bayern Monaco e Arsenal, che giocheranno mercoledì in Germania. Si riparte dal due a due dell’andata, di conseguenza serve una vittoria di una delle due formazioni per rompere la parità ed evitare supplementari o rigori.

Programma e orari tv

Tutte le partite dei quarti di finale saranno in diretta sui canali Sky Sport, ad eccezione di City-Real che sarà esclusiva Amazon Prime. Per quanto riguarda la tv in chiaro diretta su Canale 5 di Barcellona-Paris Saint Germain.

Martedì 16 aprile

Barcellona-Paris Saint Germain ore 21.00 Sky Calcio, 202, Sky Sport 252, Canale 5, Sky Go, Now Tv, Infinity.

Borussia Dortmund-Atletico Madrid ore 21.00 Sky Sport Arena, 203, Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv, Infinity.

Mercoledì 17 aprile

Manchester City-Real Madrid ore 21.00 Amazon Prime

Bayern Monaco-Arsenal ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 251, Sky Go, Now Tv, Infinity.

