Inter, niente record di punti. Ora Inzaghi deve vincere il derby per conquistare lo scudetto

Milano, 14 aprile 2024 – Il Cagliari si iscrive nel registro delle squadre che hanno fatto punti a San Siro dopo Sassuolo, Napoli e Bologna. La squadra di Ranieri ferma l’Inter sul 2-2 e costringe la capolista a vincere nel derby se vorrà fare festa contro il Milan. Non è più raggiungibile, invece, il record di punti della Juve e al massimo la banda Inzaghi potrà arrivare a 101. Sembrava una serata in discesa al Meazza con il gol iniziale di Thuram dopo dodici minuti, ma il Cagliari ha avuto il merito di rimanere in partita, è tra le migliori in Serie A a rimontare da situazione di svantaggio, e infatti per ben due volte ha recuperato il match, prima con Shomurodov e poi con Viola, nel mezzo il rigore di Calhanoglu. Rammaricato Inzaghi per il pareggio: “Sapevamo di affrontare una squadra in salute - la sua analisi - Il Cagliari non molla mai e ha fatto una ottima partita, volevamo il bottino pieno e ci dispiace. Qualcosa di troppo abbiamo concesso, per esempio sul primo gol serviva lavorare meglio di reparto. Di solito sulle ripartenze riusciamo a lavorare meglio”. Ora l’Inter è costretta a vincere il derby se vorrà fare festa contro i cugini: “Dà fastidio non aver vinto davanti ai nostri tifosi, siamo vicini al traguardo ma è necessario restare sul pezzo. Ovviamente ci farebbe piacere vincere contro il Milan, adesso prepareremo questa grandissima sfida nel migliore dei modi e contro una squadra forte”. Il tecnico nerazzurro è dunque già concentrato sulla stracittadina, che partirà come sempre dall’analisi della partita precedente: “Analizzeremo cosa non è andato contro il Cagliari e da mercoledì lavoreremo per essere pronti contro il Milan. Rispetteremo l’avversario come sempre e sappiamo cosa rappresenti il derby per noi”. E alla domanda se il derby di Milano supera in tensione quello di Roma Inzaghi ha risposto così: “Sì, ne abbiamo giocati tanti e ci siamo passati con la semifinale di Champions League l’anno scorso”.

Grande soddisfazione invece per Claudio Ranieri, capace di trasformare il suo Cagliari in una squadra mai doma e sempre pronta alla rimonta anche nelle situazioni più difficili. A San Siro un’altra impresa: “Sicuramente è un punto che vale oro, ma dobbiamo ancora pedalare e ora ci sarà la Juve - le sue parole a Dazn - Mettiamo fieno in cascina e il pareggio vale tanto, c’era il rischio di fare zero punti tra Atalanta e Inter”. I giocatori hanno ben recepito la mentalità impartita da Ranieri e ora il Cagliari è una squadra tra le migliori in Italia a recuperare da situazione di svantaggio: “Ho detto ai ragazzi di lottare e hanno giocato con motivazione e raziocinio - ancora Ranieri -. Serviva tenere palla quando serviva e spingere quando dovevamo andare a cercare qualcosa in più. La squadra sta lavorando bene a mille all’ora, tutti quanti sia chi gioca sia chi non gioca. La mia forza sono i miei giocatori, danno sempre tutto".